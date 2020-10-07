РИАМО - 7 окт. В течение девяти месяцев 2020 года в Подмосковье реализовали примерно 60% от годового плана и ввели в эксплуатацию 4,6 миллиона квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В 2020 году запланировано ввести в эксплуатацию порядка 7,9 миллиона квадратных метров жилья: многоквартирных домов и ИЖС. Уже реализовано около 60% от плана. В настоящий момент введено в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров многоквартирных домов и 2,1 миллиона квадратных метров частных домов», ─ сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Больше всего многоквартирных домов ввели в Балашихе ─ 305 тысяч квадратных метров, в Красногорске – 286 тысяч квадратных метров.

Лидерами по вводу ИЖС стали Одинцовский городской округ, в котором ввели 224 тысячи квадратных метров, и Истра, в которой ввели 200 тысяч квадратных метров.