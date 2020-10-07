РИАМО - 7 окт. Управляющие компании сменились в 178 многоквартирных домах (МКД) Московской области с октября, вся новая информация уже отражена в реестре лицензий региона, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Основаниями для внесения изменений стали решения собственников, принятые на общих собраниях, или результаты открытых конкурсов, проводимых администрациями в случаях, когда жители по каким-то причинам не приняли соответствующее решение самостоятельно», - говорится в сообщении.

Для внесения изменений в реестр лицензий избранные юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на управление МКД в регионе, а также товарищества собственников жилья, подали в Госжилинспекцию региона пакет документов, отвечающий всем требованиям жилищного законодательства.

После всех вышеуказанных действий с 1 октября 2020 года сотрудники регионального надзорного ведомства обновили в реестре лицензий данные об управлении МКД.

Все сведения об организации, управляющей МКД, выложены в открытом доступе в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.