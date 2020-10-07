РИАМО - 7 окт. Компания «РТ-Инвест» начала разработку первого этапа стратегии комплексной системы обращения с медицинскими отходами в Московской области, для этого привлекут консалтинговую компанию, которую выберут по итогам конкурса, сообщили в пресс-службе компании.

«Открытый конкурс среди претендентов стартовал сегодня на электронной торговой площадке группы «Газпромбанк». По его итогам будет выбрана консалтинговая компания, которая станет главным консультантом «РТ-Инвест», - говорится в сообщении.

Задачи для консультантов прописали в техническом задании конкурса. Речь идет о разработке оптимальной схемы сбора медотходов в местах их образования, отборе наилучших доступных технологий для утилизации и разработке эффективной финансово-экономической модели для обоснования тарифной политики.

В России такой подход решили применить впервые. Сейчас в стране утилизируется только 5-10% от всего объема такого вида отходов. Большую часть захоранивают на полигонах.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции масштабы проблемы увеличились в несколько раз. По оценкам различных экспертов, совокупный объем медицинских отходов Московского региона составляет 350 тысяч тонн в год», - уточняется в материале.

В среднем в день выбрасывается 20 миллионов использованных медицинских масок. Эксперимент по централизованному обращению медотходов в Московской области начнется в 2021 году.