РИАМО - 7 окт. Основными причинами травм у детей являются недосмотр со стороны взрослых, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, травмы случаются из-за детской подвижности, любознательности, недостатка жизненного опыта, отсутствия чувства опасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Чаще всего при осмотре детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему относят ушибы, гематомы, ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе. Причинами возникновения травм являются ненадлежащий надзор за детьми во время их совместных игр, недостаточная воспитательная работа», – сказала главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

На втором месте располагается уличный травматизм, к которому относятся получение серьезных повреждений во время движения по улице, активных игр, плавания в водоемах, не предназначенных для купания.

Также в список наиболее частых причин детского травматизма специалисты занесли несоблюдение правил дорожного движения и активные игры около оживленных трасс

Для профилактики детского травматизма нужно прививать детям навыки безопасного поведения на улице и дома, организовывать игры детей под наблюдением взрослых только в специально предназначенных для этого местах. Взрослые должны ограждать детей от возможных рисков и предупреждать их.