РИАМО - 7 окт. Главный научный сотрудник отдела геномной медицины Института акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта Владислав Баранов заявил, что технология редактирования генома CRISPR/Cas9, за которую микробиологи Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии, позволит бороться с наследственными болезнями, сообщает Nation News.

«Микробиологи действительно заслуживают этой награды. Они были первыми, кто открыл систему, которая использует микробы для борьбы с себе подобными и может направленно менять геном в клетках. И сейчас во всю предпринимаются попытки исправить геном человека с наследственными болезнями, и некоторые ученые даже делают на этом направлении определенные успехи», – сказал Баранов.

По словам ученого, открытие позволит направленно редактировать, исправлять геном и вносить изменения, которые сделают геном устойчивым к различным вредным воздействиям.

«Технология редактирования генома CRISPR имеет большое значение для борьбы с наследственными болезнями. С ее помощью можно убирать мутантные гены, например, ген серповидно-клеточной анемии», – подчеркнул Баранов.

Специалист не исключил, что эта технология может открыть новые возможности и в лечении онкозаболеваний.​​