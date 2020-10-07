РИАМО - 7 окт. Чемпионат по актерской импровизации начнется в подмосковных Химках 12 октября, в нем примут участие четыре ведущих театра Московской области, а учащиеся детских театральных школ и студий станут активными зрителями, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Первая полуфинальная игра с участием актеров Химкинского драматического театра «Наш Дом» и Московского областного государственного театра юного зрителя состоится 12 октября на сцене Театра «Наш Дом», – уточняется в сообщении.

9 ноября Областной чемпионат по актерской импровизации завершится финалом с участием Химкинского драматического театра «Наш Дом», МГТ, МОГТЮЗ и Сергиево-Посадского драматического театра–студии «Театральный Ковчег» на сцене Московского Губернского театра.

Организатором проекта является АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры Московской области, ГАУК МО «Центр культурных инициатив» и администраций городов Химки, Сергиева Посада, Дмитрова и Красногорска.