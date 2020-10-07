РИАМО - 7 окт. На сегодняшний день при 112 парках культуры и отдыха Подмосковья создали 57 общественных советов, об их создании губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил 17 августа 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Общественный совет помогает вовлекать жителей в развитие и содержание парка.

«Уже сейчас мы наблюдаем то, с каким интересом жители принимают участие в улучшении жизни наших парков», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Общественные советы есть в Балашихе, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Истре, Кашире, Клину и других городских округах.

Участником общественного совета может стать любой посетитель парка. Для того, чтобы принять участие в жизни общественного совета, необходимо вступить в чат. QR-коды для вступления жителей в чаты общественных советов размещены на информационных стендах в парках, сайтах и социальных сетях.