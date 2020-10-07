РИАМО - 7 окт. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик принял участие в рейде по соблюдению масочного режима в Красногорске на станции МЦД-2 Опалиха, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Также в проверке приняли участие сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля, административно-пассажирской инспекции региона и сотрудники правоохранительных органов. Пассажирам, у которых средств индивидуальной защиты с собой не оказалось, министр вручил маску и памятку об обязательном ношении СИЗов.

«В целом, все пассажиры электричек и автобусов носят маски, проявляют свою сознательность. Однако есть и те, кто отказывается от ношения маски или надевает ее не сразу, а только при входе в вагон электрички или посадке в автобус. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, и что никто не хочет возвращения жестких ограничений, я призываю всех жителей Подмосковья носить маски», - отметил Гержик.

В Московской области ежедневно проводятся рейды по соблюдению масочного режима пассажирами и водителями общественного транспорта. Также водители автобусов в утренние и вечерние часы проводят фотофиксацию салонов на наличие масок. Данные поступают из мобильного приложения в Центр управления регионом.

На маршруты, где фиксируются нарушения, направляется проверка. С начала сентября в общественном транспорте региона выявлено более 35 тысяч нарушений масочного режима, из них 7 тысяч зафиксировано в октябре.

«Наша задача не штрафовать пассажиров, а призывать к ответственности и заботе друг о друге. Недавно стоимость снизилась до 5 рублей за маску на железнодорожных станциях, автовокзалах, в автобусах Мострансавто. Мы видим, что это удобно пассажирам, если у них нет с собой индивидуальных средств защиты, то они их могут приобрести в транспорте», - сказал министр.

С начала масочного режима пассажиры приобрели в транспорте более 700 тысяч масок, а с начала октября – более 97 тысяч. Требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья является обязательным с мая. За проезд без маски в транспорте предусмотрен штраф - 5 тысяч рублей.