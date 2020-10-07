РИАМО - 7 окт.​ Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил закончить публичные выступления, сообщает РИА Новости.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», – сказал представитель артиста Олег Сташкевич.

Он отметил, что на официальном сайте Жванецкого сейчас опубликована неактуальная информация о якобы предстоящих выступлениях артиста.

«За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась», – добавил Сташкевич.

Михаил Жванецкий является народным артистом РФ, народным артистом Украины, лауреатом премии президента России.​