РИАМО - 7 окт. Столичная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением трупа ребенка под окнами дома на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, 7 октября 2020 года под окнами многоэтажного жилого дома в районе Люблино обнаружено тело 10-летнего мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 12 этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», – уточняется в сообщении.

Сотрудники Люблинской межрайонной прокуратуры дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

После проведения проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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