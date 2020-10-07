РИАМО - 7 окт. В колледже Реутова прошел мастер-класс с участием ведущих парикмахеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Урок показали специалисты академии парикмахерского искусства «Долорес». Мастер-класс транслировался на все учебные заведения региона, в которых обучают специалистов парикмахерского искусства.

«Мы стремимся к тесному взаимодействию наших колледжей с организациями и предприятиями. Современные дистанционные технологии расширяют возможности образовательного процесса», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что теперь на базе областного центра опережающей профподготовки ежемесячно будут проходить мастер-классы для студентов и преподавателей от лучших профессионалов своего дела.

«Удобно, что в режиме реального времени за работой мастеров могут наблюдать ребята из разных городских округов Подмосковья – не нужно прерывать учебный процесс и тратить время на дорогу», – добавила Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье работает 49 колледжей, 13 из которых вошли в топ-100 лучших в России.