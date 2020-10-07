РИАМО - 7 окт. Более 480 нарушений в содержании средств наружного освещения устранено по предписаниям Госадмтехнадзора с начала года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала 2020 года в результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 489 нарушений в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области, - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы продолжат наблюдать за состоянием и содержанием объектов наружного освещения на территориях муниципальных образований региона.

Наибольшее количество нарушений устранили в Химках, Подольске, Одинцове, Дмитрове, Балашихе, Пушкине, Озерах, Клину и Богородском округе.