РИАМО - 7 окт. «Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии «Yandex SpeechKit», чтобы обрабатывать запросы клиентов горячей линии, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Работа голосового помощника помогла увеличить производительность работы горячей линии по вопросам оказания услуг почтовой связи. 30% обращений обрабатываются в автоматическом режиме. Голосовой помощник быстро находит необходимую информацию в базах данных, время диалога сократилось в два раза. Особенно эффективно он позволяет справиться с пиковыми нагрузками, например, в период повышенного спроса в предновогодний сезон или во время самоизоляции.

«Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта. С Yandex SpeechKit Почта России вышла на новый уровень по качеству обслуживания в контакт-центре, став быстрее и удобнее для наших клиентов», - сказал заместитель гендиректора АО «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Голосовой ассистент уже обслуживает запросы клиентов по девяти тематикам. При этом голосовой ассистент активно обучается новым навыкам.