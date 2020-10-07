РИАМО - 7 окт. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в стране необходимо увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД, передает Федеральное агентство новостей.

«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать», — подчеркнул Колокольцев.

Он обратил внимание на ситуации, когда гражданин неоднократно нарушает правила дорожного движения и при этом никакие штрафы его не останавливают. По мнению главы МВД, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия.

«(Нужно - ред.), чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — объяснил Колокольцев.​