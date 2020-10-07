РИАМО - 7 окт. В Подмосковье ведется активная работа над решением проблемы обманутых дольщиков, за ближайшие три года в регионе жилье должны получить 24,5 тысячи человек, сообщил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко.

«На сегодня обманутых дольщиков насчитывается около 40 тысяч, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев на встрече с президентом сказал, что около 15 тысяч граждан в этом году получат ключи от долгожданных квартир, и задача Московской области – в ближайшие три года решить проблемы еще 24,5 тысячи граждан», – сказал Донченко в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что основные задачи по решению проблем обманутых дольщиков в регионе будет выполнять фонд.

По его словам, введение эскроу-счетов позволило исключить появление обманутых дольщиков. На сегодняшний день занимаются только теми объектами, которые стали проблемными ранее.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков региона отметил, что основную часть проблемных домов начали строить до 2015 года, до времени, когда в Московскую область пришла новая команда управленцев.

«На сегодняшний день мы занимаемся решением этих старых наболевших проблем», – пояснил Донченко.

Ранее в регионе начала работать информационная система Фонда защиты прав дольщиков, в которой размещены сведения о 27 ЖК, признанных проблемными. Там можно узнать информацию о доме, график строительства и механизм восстановления прав на недвижимость.