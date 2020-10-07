РИАМО - 7 окт. За последние сутки в Московской области выявили 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая не выявили в 11 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки во Власихе, в Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Молодежном, Озерах, Пущине, Протвине, Фрязине, а также Электрогорске.

За минувшие сутки 44 новых случая заражения выявили в Сергиево-Посадском округе, 36 – в Королеве, 30 – в Красногорске, 21 – в Раменском округе, 17 – в Талдомском округе, 15 – в Воскресенске, по 14 – в Люберцах и Орехово-Зуевском округе, 13 – в Шатуре, 12 – в Жуковском, 11 – в Ленинском, 10 – в Лыткарине, по девять – в Коломенском округе и Щелкове.

По восемь инфицированных выявлено в Ивантеевке, Дмитровском и Одинцовском округах, по семь заразившихся выявили в Дубне, Зарайске, Химках, по шесть – в Домодедове, Егорьевске, Наро-Фоминском округе, Солнечногорске и Электростали.

По пять случаев заражения за сутки выявили в Лотошине, Мытищах, Пушкинском округе и Серебряных Прудах. По четыре – в Истре, Реутове, Шаховской. По три – в Клину, Луховицах, Серпухове.

По два случая заражения коронавирусом за сутки выявили в Балашихе, Богородском, Рузском и Волоколамском округам, Дзержинском, Павловском Посаде, а также Черноголовке. По одному случаю инфицирования выявлено в Бронницах, Долгопрудном, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Можайском округе, Подольске, Ступине, Чехове, а также в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За весь период в Подмосковье выявили 75 712 случаев заражения Covid-19. За период пандемии умерли 1384 человека. Выздоровели и выписались 57 576 человек.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Цены на маски в подмосковных аптеках снизили до 5 рублей. Всем жителям региона необходимо носить маски и перчатки для снижения риска заражения коронавирусом.

- В Подмосковье сформирован запас масок в размере 5 млн штук. Его хватит на 3 месяца, при необходимости он будет пополняться.

- Два сомнительных результата тестов на Covid‑19 выявили в сборной РФ по футболу. В настоящее время происходит перепроверка результатов.

- Более 50 протоколов составили за нарушение перчаточно‑масочного режима в 3 ТЦ столицы. В среду были проверены ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

- Онищенко спрогнозировал вакцинацию от коронавируса в РФ через 1–2 месяца. По его словам, для пожилых людей прививка должна быть бесплатной.

- Временные госпитали в Москве позволят не сокращать объемы оказания плановой медпомощи. Госпитали оборудованы необходимым оборудованием для высокоточной диагностики.

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.