РИАМО - 7 окт. В Московской области завершают прием заявок от соцпредпринимателей и некоммерческих организаций на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года», заявки принимаются до 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

У бизнесменов, реализующих свои проекты в социальной сфере, есть возможность с помощью конкурса рассказать о себе, показать значимость своих идей для общества.

«Мы видим большой интерес к конкурсу среди социальных предпринимателей. В прошлом году поступило более 30 заявок. Все восемь победивших проектов – это уникальные идеи, которые помогут сделать жизнь людей проще и лучше!» - сказал министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Один из проектов подмосковного предпринимателя вошел в число лауреатов V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии», а также специальной номинации «Российской ассоциации франчайзинга». Это идея Алексея Чехранова (Красногорск) «Умная Среда. Социальная франшиза эко-завода».

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте конкурса.