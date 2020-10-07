РИАМО - 7 окт. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил столичным следователям проверить факт возможных нарушений прав многодетной семьи, озвученных в СМИ, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Сообщалось, что в новой Москве многодетная семья добивается ликвидации на своем участке газопровода», - говорится в сообщении.

Пока владельцы отсутствовали, техническая служба провела трубу прямо по границе участка. В настоящее время все постройки вблизи трубы газопровода семье предлагают снести, так как это охранная зона, и проводить какие-либо работы на участке опасно для жизни и здоровья.

Следователи проверят все изложенные в сюжете факты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.