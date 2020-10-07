РИАМО - 7 окт. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Пирочи Коломенского городского округа завершат в декабре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Там будут оказывать первую помощь для людей из населенных пунктов с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек.

«Объект готов на 30%. Выполнены работы по устройству наружных инженерных систем, ведется сборка легких стальных тонкостенных конструкций, установка столбов освещения», - говорится в сообщении.

В текущем месяце также планируется завершить устройство теплого контура.

Открытие ФАПа позволит повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.