РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. В Домодедове за сутки выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 2364 случая заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 395 новых случаев заболевания.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 75 712 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 384 человека. Выздоровели и выписались 57 576 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 2364 (плюс 6)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.