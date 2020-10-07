РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В Подольском роддоме начали использовать для высокотехнологичесской медпомощи новую лапарскопическую стойку ЭФА с визуализацией 4К, архивированием фото- и видеоматериалов, аргонусиленной коагуляцией, сообщила «РИАМО в Подольске» акушер-гинеколог, онколог Подольского роддома Юлия Андреева.

«В гинекологических отделениях Подольского роддома для лапароскопических малоинвазивных операций используют современные стойки немецкого бренда. Недавно нам поступило более совершенное оборудование российской компании ЭФА с визуализацией 4К, архивированием фото- и видеоматериалов, аргонусиленной коагуляцией стоимостью около 5 миллионов рублей. Благодаря ему мы можем делать гистерэктомию, удалять миомы матки больших размеров с атипическим расположением узлов и многое другое максимально точно», - сказала Андреева.

Всего в Подольском роддоме выполняют порядка 10 тысяч операций в год, в Московской области не так много подобных центров. Учреждение получило лицензию на выполнение высокотехнологичной помощи и квоты на 120 операций в 2019 году и 200 операций в 2021 году. В основном на удаление сложных узлов миом, опухолей яичников, коррекцию сетками пролапсов (выпадения и опущения органов) и недержания мочи.

В Подольском роддоме выполняют практически весь объем гинекологических операций оперативной помощи от влагалищных операций до миниинвазивных операций - лапароскопии, гистероскопии, гистерорезекции. Лапароскопически могут провести практически любую операцию, в том числе удаляют онкологические опухоли, удаляют матку и лимфоузлы при раке эндометрия. Для пациентов, отягощенных ожирением, особенно важно, чтобы не было больших разрезов на животе, и было меньше рисков послеоперационных осложнений.