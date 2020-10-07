РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках от гриппа привили около 3 тысяч сотрудников городских предприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Прошел месяц с начала вакцинации против гриппа, многие предприятия города уже успели принять участие, чтобы укрепить здоровье перед наступающими холодами и быть готовыми к сезонным заболеваниям. В этом году обычный грипп может иметь серьеезные последствия – все из-за коронавируса. И если вакцина от коронавируса пока еще не запущена в массовый оборот, то от гриппа себя защитить можно. В Котельниках уже вакцинировали порядка 3 тысяч сотрудников предприятий», - говорится в сообщении.

Среди них - сотрудники заводов: «Унистром-Трейдинг», «Ваш дом»; типографий: «Дубль В», «Линия График»; складов и торговли: «Мультисталь», «Любар», «АриэльПласт», «ДВ Импекс», ТД «Электротехмонтаж», «Авилон», «Маршрут». Вакцинация проводится отечественными препаратами: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол+».

Для того, чтобы организовать выезд бригады из поликлиники на предприятие, в первую очередь, необходимо направить письмо со списком сотрудников, желающих пройти вакцинацию на почту: msb-kotelniki@mail.ru, не забыв указать контакты для обратной связи.

По вопросам вакцинации на предприятиях можно обратиться в управление экономического развития администрации города Котельники по телефону: 8(495)559-73-52.