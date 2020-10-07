РИАМО - 7 окт. Для того, чтобы обезопасить себя и родных от коронавируса, а также сдержать распространение инфекции, нужно носить маски, не заниматься самолечением, а также ограничить поездки на общественном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное – мы сохраним жизни», - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что сейчас жителям региона нужно жестко ограничить себя. В особенности это касается группы риска — лиц старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Важно отказаться от поездок в общественном транспорте.

«Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела. Особенно это касается пожилых: мы видим, что именно эта группа чаще переживает заболевание тяжело, и, к сожалению, здесь самая высокая смертность. Молодые люди, скажите своим старшим: пусть будут осторожнее», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в общественных местах очень важно носить маски. При госпитализации в регионе проводят опросы. Половина пациентов причиной своего заражения Covid-19 с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном месте, в транспорте или торговом центре.

«Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт», - отметил Воробьев.

Он также напомнил, что при любых симптомах простуды следует обратиться к врачу. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением.

«Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше. Раньше обратитесь – с большей вероятностью переболеете в легкой форме. Да, наш здрав тем самым вызывает огонь на себя», - уточнил губернатор.

По его словам, у скорой помощи в регионе сейчас вместо 6 тысяч вызовов в сутки уже 10 тысяч. А весной было 12 тысяч.

«Мы будем вас своевременно информировать. Но еще раз подчеркну: важно все-таки сделать все, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доход в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Цены на маски в подмосковных аптеках снизили до 5 рублей. Всем жителям региона необходимо носить маски и перчатки для снижения риска заражения коронавирусом.

- В Подмосковье сформирован запас масок в размере 5 млн штук. Его хватит на 3 месяца, при необходимости он будет пополняться.

- Два сомнительных результата тестов на Covid‑19 выявили в сборной РФ по футболу. В настоящее время происходит перепроверка результатов.

- Более 50 протоколов составили за нарушение перчаточно‑масочного режима в 3 ТЦ столицы. В среду были проверены ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

- Онищенко спрогнозировал вакцинацию от коронавируса в РФ через 1–2 месяца. По его словам, для пожилых людей прививка должна быть бесплатной.

- Временные госпитали в Москве позволят не сокращать объемы оказания плановой медпомощи. Госпитали оборудованы необходимым оборудованием для высокоточной диагностики.

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.