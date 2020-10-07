РИАМО - 7 окт. В Подмосковье приступили к ремонту территорий 70 медучреждений, там обновят асфальтобетонное покрытие, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Территории больниц и поликлиник, где проведут замену асфальта, находятся в 36 муниципальных образованиях. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, социально значимые объекты являются основным местом притяжения жителей. Качество дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт людей, на уровень доступности для маломобильных групп граждан.

«В этом году дорожные службы отремонтируют 70 объектов. В настоящее время работы ведутся на территории 23 больниц и поликлиник», – сказал Гержик.

Наибольший объем работ проведут в городском округе Люберцы и Орехово-Зуевском городском округе. В каждом муниципалитете отремонтируют территории восьми медицинских учреждений.

Ремонт территорий медучреждений проводится в регионе третий год подряд. В 2018-2019 годах асфальтобетонное покрытие заменили на территориях порядка 160 больниц и поликлиник.