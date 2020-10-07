РИАМО — 18 окт. Ученые определили, как будет выглядеть еда в будущем, они считают, что тогда мясо в рационе человека заменят более полезные и безопасные для окружающей среды морепродукты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мясные продукты обладают особым вкусом, появляющимся из-за глутамата натрия. Поэтому возможно разработать диету, при которой человек будет потреблять небольшое количество продуктов животного происхождения: мясо, яйца и молоко.

«По мнению авторов исследования, следует искать альтернативные источники белка и других полезных элементов среди морепродуктов. Они советуют обратить внимание на те продукты, запасы которых огромны, но не используются в полной мере», - говорится в сообщении.

Предполагается, что килька, к примеру, может удовлетворить 20% потребности Дании в белке и сохранить другие виды рыб.

При этом сегодня из 10 тысяч видов водорослей, пригодных для употребления, используется только 500. Ученые подчеркнули, что водоросли невероятно богаты полезными веществами и витаминами. Та же ситуация и с моллюсками.