РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Жителям подмосковного Подольска напомнили о приеме документов на оформление материнского капитала, заявления на 2020 год будут принимать до 1 апреля 2021 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжается прием документов на оформление ежегодной выплаты 50 тысяч рублей из средств регионального материнского (семейного) капитала. Право на получение ежегодной выплаты имеет лицо, которое на дату обращения за назначением ежегодной выплаты зарегистрировано по месту жительства в Московской области, получило сертификат и еще не использовало его до 31 декабря.

«Заявление на выплату за 2020 год подается не позднее 1 апреля 2021 года, за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года. Его можно подать в Подольске на улице Литейная, 6/8, с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Подольское управление социальной защиты населения проводит работу по оформлению средств в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Всего 422 семьи городского округа распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала. Из них 185 человек улучшили жилищные условия, 51 направил его на получение образования ребенка и 186 – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

Заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 и 2021 году в размере 50 тысяч рублей. Если часть средств регионального материнского капитала была частично использована, то в 2020 году можно получить не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году - в размере остатка средств материнского капитал за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.