РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Волонтеры подмосковного Подольска передали фонендоскоп и тонометр студенту медучилища, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее к волонтерскому движению обратились родственники студента медицинского колледжа из глубинки, который оказался в тяжелом материальном положении. С радостью сообщаем, что фонендоскоп, тонометр и медицинский халат для него приобретены. Также молодому человеку передана одежда и обувь», - говорится в сообщении.

Волонтеры пожелали студенту успешной учебы.

«Пусть это будет самая большая проблема в жизни нашего студента», - заключается в материале.