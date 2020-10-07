РИАМО - 7 окт. Новый интерактивный проект, посвященный высокотехнологичным производствам, запустили в честь Дня московской промышленности, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

В проекте приняли участие 12 компаний. Среди них — производители промышленных роботов и роботизированных систем самого широкого назначения, создатели 3D сканера человека, оборудования для безопасного проведения анализа ПЦР. А еще проект рассказывает о заводах и фабриках, на производствах которых работает продукция предприятий «Индустрии 4.0».

«Промышленность столицы соответствует всем современным стандартам цифровизации и производительности труда. В этой сфере работают тысячи высококвалифицированных и уникальных специалистов, благодаря которым ежегодно увеличиваются разнообразие и объемы производства высокотехнологичной продукции», - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что эти товары имеют спрос не только внутри страны, но и на мировом рынке и успешно экспортируются. Так, в 2019 году общий объем экспорта московской высокотехнологичной продукции составил 12,25 миллиарда долларов, что на 10,6% превышает показатели 2018 года.

Главная цель проекта – поздравить столичных промышленников с их профессиональным праздником. Он был учрежден три года назад, осенью 2017-го, для поддержки московских производителей. Он также совпал с другой важной датой — в 2015 году в этот же день был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

Свои поздравления сотрудникам столичных фабрик и заводов принес руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Поздравляю работников московской промышленности с их профессиональным праздником. Московская промышленность — это фундамент благополучия всего города, и мы гордимся нашими предприятиями и их сотрудниками», – отметил глава ведомства.