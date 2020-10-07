РИАМО - 7 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход полевых работ в городском округе Зарайск, ему представили доклад о результатах уборки урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В этом году рекордный объем сбора урожая данных культур составил 540 тысяч тонн - это на 152 тысячи больше, чем в прошлом году.

«За штурвалом комбайна губернатор собрал с поля сою. Она используется для кормления животных и птицы в качестве высокобелковой добавки. Кроме кормовой ценности, соя - хороший предшественник для других культур, поскольку накапливает необходимый растениям азот из атмосферы и сохраняет его в почве», - говорится в сообщении.

Соя также обладает высоким экспортным потенциалом. Уборочная площадь этой культуры в Московской области в этом году увеличена почти в девять раз.

В настоящее время в Подмосковье собрано более 355 тысяч тонн пшеницы, три четверти объема которой - продовольственная. Еще получено более 65 тысяч тонн рапса. Продолжается уборка ярового рапса, в этом году его будет в 2,5 раза больше, чем в предыдущем.

В Зарайске Воробьев проверил работу элеваторного комплекса «ТуламашАгро». Объем хранилища в нем - 143 тысяч тонн. На элеваторе принимается зерно от хозяйств, подрабатывается, сушится и затем отгружается потребителю.

«ТуламашАгро» является самой крупной организацией, которая выращивает зерновые и масличные культуры в Подмосковье. Общие посевные площади в этом году составляют 58,9 тысячи гектаров. Компания использует современную сельхозтехнику. По результатам работы 2019 года организация признана лучшей в номинации «Абсолютный победитель в производстве зерновых и зернобобовых культур Московской области».