РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Медицинскую маску за 5 рублей можно купить в автобусах, на автовокзалах и железнодорожном транспорте Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Одноразовая медицинская маска стоимостью 5 рублей появилась в продаже в общественном транспорте Московской области в начале октября. Приобрести защитную маску можно у водителей автобусов «Мострансавто», на автовокзалах и автостанциях, в кассах железнодорожных станций и у кассиров-контролеров во время поездки на всех направлениях», - говорится в сообщении.

Также в области на автовокзалах и железнодорожных станциях установлены вендинговые автоматы по продаже масок. Покупка оплачивается картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом.

Ношение масок или респираторов во время поездок в общественном транспорте является обязательным для пассажиров. На железнодорожном транспорте надевать маску необходимо не только при посадке в вагон электропоезда, но и при входе на станцию. При поездке на автобусе пассажиру необходимо надеть маску еще на остановке.