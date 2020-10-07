РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Более 600 жителей городского округа Люберцы посетили ярмарку вакансий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ярмарка прошла в среду во Дворце спорта «Триумф». В ней приняли участие представители 29 предприятий.

«По последним данным, в городском округе Люберцы более 8 тысяч человек официально имеют статус безработных. Многие люберчане лишились своих мест из-за пандемии коронавируса. Сегодня у нас проходит ярмарка вакансий, ее посетили свыше 600 жителей», - сказал Ружицкий.

На ярмарку приехали представители 29 предприятий из Москвы, Люберец, Котельников, Дзержинского, Лыткарина.

«Традиционно у работодателей высокий спрос на рабочие специальности, но и представители иных сфер деятельности смогли найти для себя интересные предложения», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что более 20 человек смогли найти себе место работы уже во время проведения ярмарки вакансий. Порядка 300 человек отправили свои резюме потенциальным работодателям.