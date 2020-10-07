РИАМО - 7 окт. На заседании в Доме правительства Московской области была принята новая редакция губернаторской программы газификации, реализуемой «Мособлгазом», по ней еще более 27 тысяч жителей смогут подключиться к газу на льготных условиях, которые продлили до 2030 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Принятые поправки также позволили снизить критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в программу: со 100 до 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека.

«Наша цель – 100% газификация Московской области, чтобы газ пришел во все дома жителей Подмосковья. И, несмотря на ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, выполняя губернаторскую программу газификации с опережением сроков», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что каждый год в рамках программы газификации в Московской области подключаются к газу свыше 10 тысяч жителей.

Чтобы включить населенный пункт в программу газификации, администрации необходимо обратиться в министерство энергетики Подмосковья с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей.