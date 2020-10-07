РИАМО - 7 окт. Подмосковные полицейские задержали в городском округе Кашира 28-летнего уроженца Вологды, у которого было изъято более 2 килограммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили машину подозреваемого на федеральной трассе М-4 «Дон».

«В ходе досмотра салона полицейскими обнаружено и изъято четыре свертка, содержимое которых по результатам химического исследования является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 2 килограммов», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный заявил, что он перевозил наркотики из тайника на территории Коломенского городского округа в тайник на территории города Белгорода.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Каширским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.