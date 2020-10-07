РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Территории восьми медучреждений отремонтируют в городском округе Люберцы в этом году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для комфортного доступа жителей к социально значимым объектам в Люберцах приступили к устройству нового асфальтобетонного покрытия на территориях медицинских учреждений. Наибольший объем работ проведут в городском округе Люберцы, где отремонтируют территории восьми медицинских учреждений», - говорится в сообщении.

Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние участки 70 больниц и поликлиник в 36 муниципалитетах.

В округе запланирован ремонт территорий следующих медицинских учреждений в 2020 году: стационарное отделение №2, Московский областной центр охраны материнства и детства; поликлиническое отделение №1, Московский областной центр охраны материнства и детства; стационарное отделение №1, Московский областной центр охраны материнства и детства.

Также проведут ремонт на территории стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы; детского поликлинического отделения №3 Люберецкой областной больницы; центрального поликлинического отделения Люберецкой областной больницы; поликлинического отделения №3 Люберецкой областной больницы; люберецкого специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.