РИАМО — 7 окт. Instagram будет скрывать оскорбительные и негативные комментарии, это поможет сократить число издевательств и оскорблений в интернете, сообщает Газета.ru.

​«С момента запуска опции предупреждения о комментариях мы заметили, что напоминание людям о последствиях издевательств в Instagram и предоставление обратной связи в режиме реального времени, когда они пишут комментарий, является наиболее эффективным способом изменить поведение», — говорится в сообщении.

Сейчас скрытие негативных комментариев тестируют. Помимо этого, разработчики могут внедрить функцию дополнительного предупреждения для юзеров, которые неоднократно публиковали потенциально оскорбительные комментарии.

Предполагается, что предупреждение даст людям больше времени на то, чтобы подумать и отказаться от негатива.​