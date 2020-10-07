РИАМО - 7 окт. 26 проектов поступили на сопровождение в центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошлую неделю, среди них 11 клиентов из крупного бизнеса и 15 — из малого, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«В сегменте крупного бизнеса поступили <...> АЗС площадью участка на 0,18 гектара из Одинцова и на 2,2 гектара из Богородского (округа - ред.), объекты производственной деятельности на 3,39 гектара из Солнечногорска, на 2,1 гектара из Ленинского (округа - ред.), на 75 гектаров из Егорьевска», - говорится в сообщении.

К крупным проектам также относятся складские комплексы на 2,4 гектара из Егорьевска, на 120 гектаров из Домодедова, на 17 гектаров из Серпухова, доильно-молочный комплекс, сыроварня и помещения для содержания коз и коров на 80,32 гектара из Рузы.

Среди проектов малого бизнеса есть завод по производству кабельной продукции на 0,96 гектара из Серпухова, гостиница на 3,2 гектара из Одинцова, кафе на 1,07 гектара из Истры, производственно-административные здания на 0,23 гектара из Чехова и на 1,65 гектара из Одинцова.