РИАМО - 7 окт. Премиальный дом NV9 ввели в эксплуатацию в Таганском районе столицы, в нем расположено 77 квартир из них семь - пентхаусы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщик здания - компания «Стрелецкая слобода». Общая площадь возведенного объекта составляет более 8,4 тысячи квадратных метров. Проектами квартир предусмотрены террасы и камины. В доме также имеется 28 кладовых помещений.

«Одна из уникальных характеристик комплекса – это выход в парк, где можно заниматься спортом и отдыхать на природе. Во дворе комплекса расположены необычные арт-объекты и современная детская площадка», - говорится в сообщении.

Территория комплекса благоустроена и огорожена, а подземный паркинг рассчитан на 130 машино-мест.

Здание построено на возвышенной части Николоворобинского переулка, где соединяются Покровский и Яузский бульвары.