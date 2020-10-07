РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. В городском округе Люберцы в 2020 году отремонтировали 13 дорог местного значения, которые выбрали жители в ходе голосования на портале «Добродел», сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Работы выполнены на дорогах в Люберцах, Малаховке, Томилине и Октябрьском. Общая площадь отремонтированных участков составила 56 тысяч квадратных метров. Жители сами решили, на каких дорогах, на их взгляд, требуется заменить асфальтобетонное покрытие. Для этого нужно было оставить свой голос на портале «Добродел», - сказал Ружицкий.

Всего в этом году в округе отремонтировали 34 участка муниципальных дорог общей протяженностью 17,4 километра.