РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Свыше 45 тысяч жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от гриппа, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Прививку от гриппа сделали уже более 45,6 тысячи красногорцев. В этом сезоне используются две вакцины российского производства: «Флю-М» и «Совигрипп», - говорится в сообщении.

Привиться можно в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях городского округа, на мобильных пунктах или своей поликлинике.

Записаться на прием к своему участковому для осмотра и направления на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.