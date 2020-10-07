РИАМО - 7 окт. Сведения в отношении ООО «Империя» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, сведения об этом представили в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Учреждение заключило с обществом контракт на поставку летней спецобуви для работников МБУ «Благоустройство». В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.

Порядок расторжения контракта соблюден. Это подтверждают документы. На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Империя» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.