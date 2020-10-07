РИАМО - 7 окт. На столичных дорогах в вечерний час пик в среду заторы могут составить 7-8 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В Москве 5 баллов. Во время вечернего часа пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8, плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ», - говорится в сообщении.

Затруднения из-за дорожных работ прогнозируются на Третьем транспортном кольце (у Рижской эстакады и Киевского путепровода), Волоколамском шоссе (пересечение с МКАД), проспекте Мира (В районе Северянинской эстакады), Большом Каменном мосту и других дорогах.

Основные затруднения в движении транспорта будут на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Рязанском проспекте, МКАД, шоссе Энтузиастов и так далее.