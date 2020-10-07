РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Проезд для автомобилей и автобусов с Пенягинского шоссе в сторону станции МЦД-2 Павшино в подмосковном Красногорске закроют, начиная со среды, на неделю из-за работ на транспортной развязке, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Проезд автомобилей и общественного транспорта с Пенягинского шоссе в направлении станции Павшино будет закрыт», - говорится в сообщении.

Ограничение движения автомобилей необходимо для проведения работ по строительству развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе. Работы начали в среду, они будут длится семь календарных дней.

«Для проезда автотранспорта в направлении станции Павшино следует использовать разворот на Волоколамском шоссе у станции скорой помощи. Для проезда общественного транспорта – левый поворот в сторону станции на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речной», - поясняется в материале.