РИАМО - 7 окт. Колл-центр государственной ветеринарной службы Подмосковья обработал с начала 2020 года примерно 6 тысяч звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Количество обращений в колл-центр растет ежемесячно. В сентябре было зарегистрировано 849 обращений, в августе 795. С начала года 5872 обращения», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Чаще всего граждан волновали вопросы по работе ФГИС Меркурий, вакцинации и чипированию животных. Также часто звонили по вопросам выезда с животным за пределы региона и за контактами госветклиник.

Колл-центр создали в ноябре 2019 года, чтобы повысить уровень качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Московской области.

В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом.