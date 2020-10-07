РИАМО - 7 окт. В деревне Новоселки городского округа Зарайск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева построили новую котельную, которая обеспечит теплом и горячей водой 230 человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев проверил готовность котельной к запуску и пообщался с жителями.
Старая котельная, которую построили еще в 1960-е годы, топилась на печном топливе. Также в многоквартирных домах населенного пункта была предусмотрена сеть горячего водоснабжения, но из-за износа подача горячей воды прекратилась. По словам местных жителей, им приходилось пользоваться электрическими водонагревателями. В итоге стали расти расходы по оплате счетов за коммунальные услуги.
В рамках областной госпрограммы в деревне Новоселки установили новую автономную котельную, которая работает на природном газе. Ее проектная мощность - 0,5 гигакалорий в час.
Также за счет средств фонда капремонта области заменили внутренние инженерные сети домов. В квартирах были установлены новые стояки водоснабжения, батареи.
Работы проводились с января по начало октября этого года.
«Горячей воды не было. Мы давно купили электронагреватели. Была проделана большая работа. Нам построили новую котельную, в ближайшее время будет горячая вода. В доме поменяли отопление, стояки. Все сделали бесплатно по областной программе», - сказала жительница деревни Галина Кондрашова.
В рамках модернизации систем теплоснабжения в городском округе предусмотрен монтаж и ввод в эксплуатацию новой котельной в деревне Козловка. Кроме этого ведется строительство пяти блочно-модульных котельных - в Зарайске, поселках 40 лет Октября, Зарайский, деревнях Ерново и Гололобово. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.
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