РИАМО - 7 окт. В деревне Новоселки городского округа Зарайск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева построили новую котельную, которая обеспечит теплом и горячей водой 230 человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев проверил готовность котельной к запуску и пообщался с жителями.

«Когда много удаленных территорий, всегда нужны дополнительные ресурсы, чтобы провести газ, горячую воду. Сегодня убедился, что проблема с отоплением и горячим водоснабжением, которая у вас была, решена. Хочу пожелать вам хорошего настроения, спасибо за теплый прием», - сказал губернатор.

Старая котельная, которую построили еще в 1960-е годы, топилась на печном топливе. Также в многоквартирных домах населенного пункта была предусмотрена сеть горячего водоснабжения, но из-за износа подача горячей воды прекратилась. По словам местных жителей, им приходилось пользоваться электрическими водонагревателями. В итоге стали расти расходы по оплате счетов за коммунальные услуги.

В рамках областной госпрограммы в деревне Новоселки установили новую автономную котельную, которая работает на природном газе. Ее проектная мощность - 0,5 гигакалорий в час.

Также за счет средств фонда капремонта области заменили внутренние инженерные сети домов. В квартирах были установлены новые стояки водоснабжения, батареи.

Работы проводились с января по начало октября этого года.

«Горячей воды не было. Мы давно купили электронагреватели. Была проделана большая работа. Нам построили новую котельную, в ближайшее время будет горячая вода. В доме поменяли отопление, стояки. Все сделали бесплатно по областной программе», - сказала жительница деревни Галина Кондрашова.

В рамках модернизации систем теплоснабжения в городском округе предусмотрен монтаж и ввод в эксплуатацию новой котельной в деревне Козловка. Кроме этого ведется строительство пяти блочно-модульных котельных - в Зарайске, поселках 40 лет Октября, Зарайский, деревнях Ерново и Гололобово. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.