РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Щелковский молодежный клуб «Ровесник» ищет волонтеров, которые в свободное время смогут оказывать помощь пожилым людям, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня многим нужна поддержка, особенно людям старшего возраста. Любой желающий может помочь пожилым людям с повседневными делами: выгулять собаку, доставить продукты или лекарства на дом, решить бытовые проблемы. Большую помощь могут оказать водители с личным транспортом», - говорится в сообщении.

К волонтерам предъявляются определенные требования: возраст от 18 до 50 лет, хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, нормальная температура тела, отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.

Чтобы стать волонтером, нужно позвонить в отдел по работе с молодежью: 8(496)566-75-48 или написать на почту: otdel-molodeg@mail.ru.