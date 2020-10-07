РИАМО - 7 окт. 55,3 тысячи преступлений зарегистрировали в Подмосковье в течение девяти месяцев текущего года, это количество меньше показателя аналогичного периода 2019 года на 3,5%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За указанный период отмечается увеличение числа мошеннических операций: их стало больше на 33,1%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 1% и незаконный оборот наркотиков увеличился на 2,3%.

«Сейчас отмечается рост количества мошеннических операций, в том числе, и в Московской области. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются, поэтому гражданам нужно быть особенно осторожными и бдительными. Пострадать могут как физические лица, так и компании. Всю новую информацию нужно уточнять только в официальных источниках», – сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он порекомендовал сразу обращаться в правоохранительные органы при возникновении фактов мошенничества.

Количество убийств за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 11,8%, грабежи сократились на 4%, квартирных краж стало меньше на 26,4%, угонов - на 26,1%. Иностранцы совершили на 7,6% преступлений меньше, а еще уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,8%.