РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами планируют достроить в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска в апреле 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Путилкове.

«Пропускная способность ФОКа – 800 человек. Прогнозируемая дата завершения строительства – апрель 2021 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь комплекса – более 13 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в трехэтажном здании разместятся два бассейна, тренажерный зал и помещения для индивидуальных занятий, косметический и массажный кабинеты, фитобар, баня сухого жара, медкабинет, офисы, торговый зал, административные и бытовые помещения.

Также предусматривается строительство подземной автостоянки на 237 машино-мест и наземной парковки на 70 мест.