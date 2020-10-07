РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Десятого октября в городском округе Люберцы подведут итоги футбольного сезона 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту субботу, 10 октября, в городском округе Люберцы подведут итоги футбольного сезона-2020 и отметят лучших тренеров и игроков, сообщили в спорткомитете администрации. Лучших тренеров и порядка 200 игроков детско-юношеских команд по футболу городского округа наградят благодарственными письмами, грамотами и памятными подарками», - говорится в сообщении.

Торжественное мероприятие пройдет в картинной галерее.