РИАМО - 7 окт. На селекторном совещании рабочей группы Госсовета обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, совещание провел мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Участие в совещании приняли руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.

«На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, своевременности выявления случаев заражения и оказания медицинской помощи на максимально раннем этапе заболевания», - говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с легким течением заболевания, а еще принятие дополнительных мер по защите от заражения людей из групп риска — пожилых и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, был затронут вопрос загрузки коечного фонда коронавирусных стационаров. Обсудили и соблюдение масочного режима и других противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также на объектах транспорта.

Речь также зашла о проведении сезонной вакцинации против гриппа.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции образована по распоряжению президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы был назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- Цены на маски в подмосковных аптеках снизили до 5 рублей. Всем жителям региона необходимо носить маски и перчатки для снижения риска заражения коронавирусом.

- В Подмосковье сформирован запас масок в размере 5 млн штук. Его хватит на 3 месяца, при необходимости он будет пополняться.

- Два сомнительных результата тестов на Covid‑19 выявили в сборной РФ по футболу. В настоящее время происходит перепроверка результатов.

- Более 50 протоколов составили за нарушение перчаточно‑масочного режима в 3 ТЦ столицы. В среду были проверены ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

- Онищенко спрогнозировал вакцинацию от коронавируса в РФ через 1–2 месяца. По его словам, для пожилых людей прививка должна быть бесплатной.

- Временные госпитали в Москве позволят не сокращать объемы оказания плановой медпомощи. Госпитали оборудованы необходимым оборудованием для высокоточной диагностики.

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.