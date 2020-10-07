РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. С начала текущего года на железнодорожных путях в Домодедове погибли шесть человек, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году на железнодорожных путях Домодедова погибли шесть человек. Последний случай произошел 25 сентября на станции Белые Столбы с 15-летним подростком», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности: не подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав; не заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; не высовываться из окон и дверей тамбуров; не фотографироваться и не делать селфи с выходом на железнодорожные пути.